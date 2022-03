Alles elektrisch? Prima! Maar wat doen we met de batterijenberg?

Man (27) rijdt veel te hard over Eindhoven­se Kennedy­laan: agenten vinden wapens en drugs in auto

EINDHOVEN - Een 27-jarige automobilist is donderdag aangehouden op de J.F. Kennedylaan in Eindhoven, meldt de verkeerspolitie. De man was onder invloed van harddrugs en had allerlei verboden spullen in de auto liggen.

