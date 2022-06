Alles kan en mag weer, maar waarom zitten de theaterzalen dan niet vol?

Een lastminutekaartje voor Hans Teeuwen, Theo Maassen of Henry van Loon, of voor hun al even populaire Vlaamse collega Wim Helsen? Voor Guus Meeuwis in het PSV-stadion of concerten van Bløf en Rowwen Hèze? Vergeet het maar, want steevast stijf uitverkocht, vaak al maanden van tevoren.