Alles leren over ‘food’ in een omgeving met veel horeca; vakschool SVO opent hoofdlocatie in hartje Eindhoven

Oud-Eindhoven­se architect werkte in Oekraïne: 'Ik ken niemand die nog in zijn eigen huis woont’

EINDHOVEN - Met pijn in zijn hart kijkt oud-Eindhovenaar Fulco Treffers naar de beelden uit Oekraïne. De architect is bezorgd over zijn vrienden daar, en vraagt zich af wat er nog over is van zijn projecten in Marioepol, Kharkiv en andere steden in het oosten van het land.

14 april