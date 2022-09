‘Als je padel speelt, word je vanzelf fanatiek’, zegt de wethouder

Wethouder Maes Van Lanschot prees de vereniging voor het realiseren van de vier padelbanen die met eigen middelen en met behulp van de vele leden tot stand zijn gekomen. „Het ondernemerschap en de tomeloze ambitie die deze club heeft laten zien is bewonderenswaardig.” Van Lanschot speelt zelf ook padel. „Padel is makkelijk te leren en het is ook een spannend spelletje. Je wordt vanzelf fanatiek,” volgens Van Lanschot.

Quote We hebben nu rond de 700 leden waaronder ook vele expats, maar er is altijd ruimte voor meer Voorzitter Hans Prein

Padel is een zogenaamde volkssport ooit ontstaan in 1969 in Acapulco. In landen als Spanje is het de tweede sport die beoefend wordt, na voetbal. Padel speel je in tegenstelling tot tennis alleen onderhands. Daarnaast speel je het met zijn vieren. En om het veld staat een muur van sterk glas en ijzer. Je maakt gebruik van de muur en het veld bij het retourneren van de bal. Er wordt dan ook vaak gezegd dat padel een combinatie is van squash en tennis.

‘Padel is een eigen sport’

Stijn Simons, padelspeler en nummer 21 op de ranglijst van Nederland, is het daarmee niet eens. „Tuurlijk zijn er raakvlakken met tennis zoals de puntentelling, maar je speelt met een ander racket en de bal is ook anders. De effectieve speeltijd is veel hoger dan bij tennis.”

,,Ja, die muur, dat heeft dan weer iets weg van squash, maar ook weer niet, omdat je over een net heen moet slaan en bij squash tegen de muur. Dus eigenlijk is padel een eigen sport en moeten we maar eens stoppen met vergelijken. Het leuke aan padel is, dat je al snel best een aardig potje kan spelen. De succeservaring is hoog bij deze sport.”

Trotse voorzitter

Nick Demin en Niels Koks zijn beide fanatieke padelspelers. Demin: „Padel is laagdrempelig, jong en oud kunnen dit doen. En doordat je het veld en de muur gebruikt is het ook een dynamisch spel.”

Quote Snelst groeiende sport ter wereld nu dus op vier extra banen bij Tennisvere­ni­ging Meerhoven

Voorzitter Hans Prein is maar wat trots op de nieuwe padelbanen. Prein: „Het is vandaag een prachtige dag en de woorden van de wethouder, dat we dit zelf voor elkaar hebben gekregen met onze tomeloze ambitie, ja, daar kunnen we met recht trots op zijn. Inmiddels hebben we er ook 100 nieuwe leden bij. We hebben nu rond de 700 leden, onder wie ook vele expats, maar er is altijd ruimte voor meer, zeker met deze nieuwe banen die ook nog rolstoelvriendelijk zijn. In september en mogelijk ook in oktober houden we gratis padelclinics, zodat iedereen, ook niet leden, kunnen kennismaken met deze sport. Nick Demin zei het al, het is een laagdrempelige sport en dat willen we graag zo houden.”

Niels Koks: „Ik geef padelclinics en dat is het leukste wat er is. Ik heb geloof ik één keer een vrouw gehad die zei: ‘Ik vind het niks’. Inmiddels is padel de snelst groeiende sport ter wereld.”