‘Als je voor een chippie al ‘gekke’ dingen doet, hoe ver ga je dan voor een iPhone of een scooter?’

,,Als je voor een chippie ‘gekke’ dingen doet, wat doe je dan voor een iPhone of een scooter?”, vraagt wijkagent Angel aan de leerlingen van groep 8 van basisschool De Vuurvlinder in de wijk Blixembosch.

Zet je een gestolen fiets online?

Of een ander voorbeeld; iemand vraagt een gestolen fiets op Marktplaats te zetten en je krijgt daar 500 euro voor? Daar moeten de kinderen even over nadenken. Beau (11) reageert: ,,Ik zou het wel willen, maar de gevolgen erachter niet.”

De wijkagent en jongerenwerker van Dynamo Sammica Uwakwe geven in de groepen 8 een gastles over groepsdruk, na hun bezoek aan de voorstelling ‘Wat wil jij eigenlijk’ van Helder Theater. Helder Theater maakt interactieve voorstellingen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Daarin maken ze lastige en spannende onderwerpen bespreekbaar.

Deze keer is het thema groepsdruk, hoe ga je daar mee om? Een belangrijk onderwerp voor leerlingen in groep 8 als voorbereiding op de middelbare school. Het initiatief is een samenwerking van de wijkvereniging, jongerenwerk, politie en de twee basisscholen in de wijk. ,,Het is een goede manier om een boodschap over te brengen. Ze krijgen een goed beeld omdat ze, zoals het voorbeeld van de chips, het zelf ervaren”, legt Uwakwe uit.

Wijkagent Angel: ,,De kinderen moeten opdrachten doen. Het wordt steeds uitdagender. Voor ze het weten halen ze allerlei capriolen uit om die chips te krijgen.”

Lana (11): ,,Het is leerzaam en leuk. Je moet niet zomaar doen wat een vreemde zegt. Het begint klein maar je wordt steeds erger ‘genaaid’.”

Aan de hand van voorbeelden legt de wijkagent uit wat de kinderen in het dagelijkse leven tegen kunnen komen. Tijdens de gastles komt de theorie aan bod. Wat is groepsdruk? Je aanpassen aan de normen en waarden van de groep. Wat doe je als iemand tegen je zegt: ‘Je bent een ‘pussy’ als je de fiets niet online zet’. Dus hoe ga je ermee om. Praat je er met iemand over? Wat is grensoverschrijdend gedrag? De kinderen ervaren overwegend positieve groepsdruk zoals aanmoedigingen bij sport.

Beau heeft gelukkig nog geen negatieve ervaringen gehad. ,,Ik heb geleerd dat je niet mee moet doen en aan de bel moet trekken.”

Aimee (13) vertelt over haar ervaring met rokende kinderen die ze kent. ,,Ze halen een sigaret uit de tas en vragen of ik ook wil. Als ik dan ‘nee’ zeg, zeggen ze ‘doe niet zo saai. Je bent een pussy’. Ik ben nu niet meer onzeker en doe het niet.”

Ver-van-mijn-bedshow

Juffrouw Wendy van groep 8 benadrukt hoe belangrijk het is dat kinderen weten wat er speelt bij groepsdruk. ,,Voor sommigen is het een ver-van-mijn-bedshow. De ouders hebben een bericht ontvangen, zodat zij thuis ook het gesprek aan kunnen gaan. Het gaat om bewustwording en voorbereiding.”