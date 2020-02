‘Als ouders dit weten, breekt de hel los’

Auto vliegt over vangrails na ongeluk op A58 bij Oirschot, weg weer vrij

7:36 OIRSCHOT - De A58 is maandagnacht lange tijd dicht geweest door een ongeval. Twee auto’s botsten op de snelweg tegen elkaar, waardoor een van de auto’s over de vangrails vloog en in een diepe sloot terecht kwam. De weg is inmiddels weer vrij.