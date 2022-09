‘Als Vincent van Gogh ons zou zien, zou hij trots op ons zijn’, bewoners de Archipel exposeren hun kunst

EINDHOVEN - ‘Kunst met Archipel. Kleurrijk en inspirerend’ heet de tentoonstelling van het Van Abbemuseum in samenwerking met Archipel Zorggroep. Vrijdag was de officiële, muzikale opening van de expo ‘on tour’ in woonzorgcentrum Eerdbrand met het Van Abbemuseum Koor.

Trots als een pauw is bewoonster mevrouw Holthuyzen. Alhoewel, ze heeft liever geen veren, want dan kan ze niet schilderen. Haar schilderij, een compositie van zonnebloemen op een blauwe ondergrond, heeft in het Van Abbemuseum gehangen. Ze kijkt en wijst naar haar schoenen en zegt lachend: ,,Ik loop nog net niet naast mijn schoenen, maar als Vincent van Gogh ons zou zien, zou hij trots op ons zijn.” Holthuyzen woonde in Nuenen, vlakbij de plek waar Van Gogh schilderde en liet zich door zijn werk inspireren.

Professionele jury

Begin september was de opening van de expositie in het Van Abbemuseum. Cliënten van verschillende locaties van Archipel hebben meegedaan. Per locatie zijn twee werken gekozen door een professionele jury die tentoon werden gesteld in het Van Abbemuseum. In totaal rond de zesentwintig. Tijdens de opening kon het publiek stemmen op die werken. De zes favoriete zijn nu mee met de ‘Van Abbe On Tour’ langs centra van Archipel, plus zes replica’s van stukken uit het museum.

Zorgcentrum Eerdbrand in de wijk Woenselse Heide heeft de primeur. Met een feestelijke opening met een taartje en een kopje koffie of thee, genieten de bewoners van de zang met uitleg over de schilderijen door het Van Abbemuseum Koor. Eerst zijn de werken van cliënten aan de beurt. Wat heeft de schilders geïnspireerd? Welke materialen zijn gebruikt? Dan volgt de beschrijving en betekenis van de replica’s van beroemde kunstenaars als Picasso, Mondriaan en El Lissitzky. De uitleg wordt afgewisseld met een toepasselijk lied per werk.

Spiegeling van het water

Bewoonster mevrouw Leijgraaf zit eerste rang. Ze geniet en heeft met veel plezier meegedaan. De werken van de expo on tour hangen al een paar dagen in de gang van het centrum. Ze gaat regelmatig kijken naar haar werk met bomen die spiegelen in het water. ,,Het idee van mijn schilderij is van hier waar wij wonen, vlakbij het Henri Dunantpark”, legt zij uit.

Marion Gorissen, begeleider dagbesteding: ,,Het project is superleuk, ik kan niet anders zeggen. Een medewerker van Van Abbe heeft aan de hand van foto’s verteld over diverse schilderijen. Bewoners hebben hierdoor inspiratie gekregen en het op hun eigen manier opgepakt. Ze hebben ervan genoten.”

De tentoonstelling in Eerdbrand blijft tot eind volgende week. Daarna bezoekt de expo nog vier locaties van Archipel: Gagelbosch in de wijk Gestel, Nuenen en twee centra in Best.