Alvani was vorige week nog in Odessa, nu winkelt ze gratis op Strijp-S in Eindhoven

Kunnen we behalve wandelen en fietsen binnenkort ook varen door Eindhoven?

EINDHOVEN - Kunnen we binnenkort gaan kanovaren in het centrum van Eindhoven? De wens is er al lang bij de kanobond en de gemeente, maar de vistrap bij het Van Abbemuseum en het eventueel beschadigen van de natuur waren voor Waterschap De Dommel lang redenen om het tegen te houden. Nu wordt er gewerkt aan een oplossing.

22 april