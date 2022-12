Amerikaanse voetbalfans in Eindhovense kroeg: ‘Vanaf nu ben ik voor het Nederlands Elftal!’

Leerlingen basis­school De Troubadour ontdekken hun nieuwe veilige schoolrou­te tijdens ‘buurtsafa­ri’

EINDHOVEN - Een veilige, beweegvriendelijke schoolomgeving, dat is wat ieder kind wil. Bij basisschool De Troubadour aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven werd gisteren de proef ‘Veilige Schoolroute’ afgerond. Het is een initiatief van de Fietsersbond, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Eindhoven.

