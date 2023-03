André Ooijer stopt na dit seizoen als assistent bij het eerste elftal van PSV

met video Brandweer uit voorzorg naar Eindhoven Airport, toestel met barst in een ruit landt veilig

EINDHOVEN - De brandweer is donderdagavond rond 21.30 uur met meerdere voertuigen naar Eindhoven Airport gereden. Een passagiersvliegtuig dat al onderweg was naar dit vliegveld, kreeg te maken met een technisch mankement. Het toestel is veilig geland.