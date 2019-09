Antivaxxervliegtuigje boven PSV-stadion

Run for Kika: opa Jacques (88) wil genezing Bodhi (2) meemaken

16:54 EINDHOVEN - Meedoen aan Run for Kika, 10, 5 of 1 kilometer hardlopen om geld voor kankeronderzoek in te zamelen, geeft de hoop een voorsprong op de wanhoop. Dat hebben 850 deelnemers en nog eens zoveel publiek in het IJssportstadion in Eindhoven zondagmiddag ervaren.