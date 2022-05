Archipel verkoopt verpleeghuislocatie Dommelhoef; ‘Een moeilijke keuze, want we waren trots op zo'n mooi pand’

EINDHOVEN - Zorginstelling Archipel heeft haar verpleeghuislocatie de Dommelhoef in Eindhoven verkocht. Het complex met de monumentale villa zou niet langer passen in haar zorgvisie.

,,We hebben we deze prachtige verpleeghuisplek verkocht omdat het niet die functie voor de wijk kon hebben die we wilden. Dat was een moeilijke keuze, want we waren trots op zo’n mooi pand. Maar uiteindelijk gaat de visie voor de stenen.” Dat stelt bestuursvoorzitter Eppie Fokkema in zorgmagazine Skipr.

Een woordvoerder van Archipel bevestigt dit. Fokkema wil nu niet ingaan op vragen. ,,Voorlopig gaan we nog niet weg”, is het enige wat de woordvoerder kwijt wil. ,,Over twee weken geven we een toelichting, samen met de kopende partij.”

De locatie telt 154 bedden voor mensen met ernstige lichamelijke klachten door bijvoorbeeld MS, Parkinson of niet aangeboren hersenletsel. Ook zit er op de Dommelhoef een revalidatieafdeling voor ouderen die na een operatie hulp nodig hebben. Vijf jaar terug gaf Archipel nog bijna een half miljoen euro uit aan het brandveilig maken van het complex.

Het afstoten van een locatie lijkt in tegenspraak met het feit dat er landelijk juist te weinig verpleeghuizen zijn. De regering maakt zich zorgen omdat het bouwtempo achterblijft. In Skipr stelt Fokkema dat de Archipel met de opbrengst kan investeren op plekken die wél voldoen. ,,We zien vastgoed als een portefeuille die meedanst op de toekomst.”

De villa is een rijksmonument en werd in 1905 gebouwd in opdracht van de directeur van Houtindustrie Picus, waar sigarenkistjes werden gemaakt. Archipel breidde het gebouw in 1992 uit met een verpleeghuisvleugel.