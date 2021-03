Arrestatieteam houdt verdachte (48) aan voor binnenrijden Eindhovense woning met Porsche

Heeft Luxa­flex-miljardair Sonnenberg wat extra's in petto voor beursexit Hunter Douglas? Beleggers wachten in spanning af

18 maart EINDHOVEN/AARLE-RIXTEL - Hij is 86 jaar oud, miljardair en een van de rijkste Nederlanders en al 50 jaar de baas van Hunter Douglas. Zijn Luxaflex-zonwering, deels gemaakt in Eindhoven en Aarle-Rixtel, vliegt over de toonbank. Maar heeft grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg ook nog wat extra geld over om de mede-aandeelhouders uit te kopen en Hunter Douglas van de beurs te halen?