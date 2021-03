Arrestatieteam houdt verdachte die met Porsche Eindhovense woning binnenreed aan

‘De verdachte is ingesloten en zal worden verhoord', schrijft de agent. De woning van de verdachte is doorzocht. Het is niet bekend wat daar allemaal aangetroffen is.

Opgeschrikt

Buurtbewoners van de Fagotstraat werden zaterdagochtend rond de klok van 05.30 uur opgeschrikt door een klap. Een voertuig reed vanaf een parkeerterrein door de schutting van de getroffen woning, vervolgens door de tuin en kwam via de achtergevel in de woonkamer tot stilstand. Daarbij vielen geen gewonden.

Het vermoeden bestaat dat het voertuig - bouwjaar 2018, nieuwwaarde 150.000 euro - bewust de woning binnen is gereden. Volgens familieleden gaat het om een conflict in relationele sfeer. Er waren tijdens het ongeluk mensen in de woning aanwezig. Niemand van hen is gewond geraakt. De auto is met behulp van twee takelwagens uit het huis - dat er pas een jaar staat - gesleept.