ASML is nog lang niet klaar met groeien: ‘We gaan nog een behoorlijke sprong maken’

Bestse buurt en ontwikke­laar opnieuw in gesprek over ‘massali­teit’ van nieuwbouw­plan De Boomgaard

BEST - Ze staan zowat lijnrecht tegenover elkaar, maar toch gaan ontwikkelaar Mastade en omwonenden opnieuw in gesprek over de hoogte en massaliteit van nieuwbouwplan De Boomgaard in Best. ,,Anders gaat het straks helemaal mis.”

25 januari