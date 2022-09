Atelierroute: Kunstliefhebbers kunnen binnenkijken, kunstenaars zetten zich op de kaart

In het eerste weekend van oktober, zaterdag 1 en zondag 2 oktober, wordt de jaarlijkse Atelierroute ‘Eindhoven en regio’ gehouden. De gelegenheid voor kunstliefhebbers om twee dagen binnen te kijken in de ateliers van diverse kunstenaars. Maar ook een kans voor kunstenaars om te laten zien wat ze in huis hebben

Voor beeldend kunstenaar Leonie Maréchal is het interessant om zich aan te sluiten bij de route. Haar atelier zit in de wijk Blixembosch in Eindhoven-Noord. Een mindere centrale locatie waar je niet even binnenspringt. Door mee te doen, zet ze zich op kaart. ,,Er zitten hier niet veel ateliers in de buurt. Er zijn nog een paar kunstenaars in de wijk Achtse Barrier die zich hebben aangemeld.”

De reden dat Noor Geurts in de wijk Gestel aansluit bij de route is dat het een laagdrempelige mogelijkheid is om nieuw werk te presenteren. ,,Ik kan iets uitleggen over mijn schilderijen en contact maken met de bezoekers. Een jaarlijkse presentatie biedt geïnteresseerde kijkers de mogelijkheid om je te volgen in je ontwikkeling.”

‘Feestje om mee te doen’

Tijdens de Atelierroute is het mogelijk om kunstwerken te kopen. Maréchal: ,,Ik verkoop altijd wel iets. Bovendien is het een feestje om mee te doen. Je ziet weer andere mensen. Je praat over kunst en het is fijn om reacties te krijgen. Het aantal ateliers wordt minder en vroeger waren er meer initiatieven voor kunstenaars om zich te laten zien. Deelname stimuleert om door te gaan als kunstenaar.”

Maréchal is ook betrokken bij de organisatie van de Atelierroute. ,,Het aantal aanmeldingen blijft ongeveer gelijk. Ik zie wel veel nieuwe kunstenaars die zich hebben ingeschreven voor de route en dat is leuk. Natuurlijk zijn en blijven er ook de vaste deelnemers.”

Een aantal atelierhouders bieden ook gastkunstenaars, die zelf geen exporuimte hebben, de kans om hun werk te laten zien. ,,Freek De Graaf is een componist en beeldend kunstenaar in opleiding. Ik heb hem uitgenodigd in mijn atelier. Het is een jonge kunstenaar met veel talent die nu publiek kan trekken”, aldus Maréchal.

Op de website zijn alle deelnemers (ook de gastkunstenaars) terug te vinden. Kunstliefhebbers kunnen een selectie maken per wijk, of per kunstenaar voor hun route. Op een plattegrond staan alle deelnemende locaties in Eindhoven en regio. Een atelier is buiten herkenbaar aan de Atelierroute vlag. De Atelierroute is op zaterdag 1 en zondag 2 oktober. Kunstenaars zetten hun deuren open van 11.00 tot 17.00 uur.