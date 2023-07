Atleten Van der Horst en Schuwer hopen na vreemde voorbereiding op stunt tijdens NK: ‘Het zit er écht in’

indebuurt.nl Yu-Ting maakte iedere dag een foto van haar ontbijt in Eindhoven

Yu-Ting Cheng (32) begon in 2018 met iedere dag een foto van haar ontbijt maken. Het idee is om op een realistische manier haar ochtendritueel weer te geven, niet helemaal in scène gezet zoals je vaak op social media ziet.