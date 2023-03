Attracties, openingstijden en meer: alles over de Helmondse voorjaarskermis 2023

Wie, wat en waar?

Houd de botsauto’s maar op de kermis

Houdt je navigatie bij de hand, want je zult even een stukje om moeten rijden. De opbouw is in volle gang, dus de Watermolenwal, Noord-Koninginnewal en Ameidwal zijn wat lastiger te bereiken. Houd hier vooral zaterdag 25 maart en zaterdag 1 april rekening mee: de weekmarkt is namelijk verplaatst en bevindt zich ook in het centrum.