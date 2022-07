Auto en vrachtwagen botsen op A2 bij knooppunt Batadorp

Geen toren van 160 meter op Stadhuis­plein, maar wel eentje van 105 meter?

EINDHOVEN - De sloop van gebouwen aan het Stadhuisplein in Eindhoven is weer begonnen. Heezen BV zet nu de tanden in de voormalige ABN Amro. Ontwikkelaar GEVA BV verwacht eind dit jaar meer duidelijkheid over de planning van de nieuwbouw hier.

