Auto over de kop en belandt via de vangrail op A2 bij Eindhoven

Amnesty Internatio­nal collec­teert niet op straat maar via posters met QR-code

16 maart EINDHOVEN - Net zoals vorig jaar gaat Amnesty International ook deze week niet de straat op om te collecteren. De organisatie vindt het niet verantwoord om vrijwilligers in coronatijd langs de deuren te sturen. Daarom hangt er bij collectanten een poster met QR-code voor het raam, zodat voorbijgangers via deze code kunnen doneren of via amnesty.nl.