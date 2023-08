Auto raakt van weg en belandt schuin in sloot in Best, bestuurder klimt zelf uit auto

PSV gaat Lozano aantrekken: akkoord over recorddeal is dichtbij en medische keuring wordt voorbereid

PSV is nu heel dicht bij een deal over de terugkoop van Hirving Lozano. Inmiddels is duidelijk dat met de Mexicaan een persoonlijk akkoord kan worden bereikt: Lozano moet dan deze week nog wel medisch gekeurd worden. Daarnaast zijn Napoli en PSV akkoord over de transfersom, die naar verwachting rond de 13 à 14 miljoen euro en nog een aantal mogelijke bonussen komt te liggen. Daarmee gaat hij een recordaankoop worden, zoals het er nu naar uitziet. Waarom PSV dat bedrag kan betalen?