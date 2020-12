Auto ramt woning vlakbij Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

De bewoonster van het huis dat door de auto is geramd is een vrouw van in de tachtig. Ze is hevig geschrokken en opgevangen door de buren. Tegenover deze krant vertelde ze dat ze vijf minuten voordat de auto zich in de gevel boorde nog op het toilet zat. Precies ter hoogte van de plek waar de auto het huis raakte.

Aan het einde van de middag is begonnen met het wegslepen van de auto. Volgens onderzoek ter plaatse door een onafhankelijke schade-expert van Stichting Salvage is de constructie niet aangetast. Er zijn geen dragende muren geraakt, derhalve is van instortingsgevaar geen sprake. Het is nog niet duidelijk of de bewoonster vandaag weer terug naar huis kan. Over de situatie met betrekking tot de inzittenden van de auto - een bestuurster van in de twintig en haar moeder - is nog niets bekend. Zij zijn eveneens opgevangen door de buren.