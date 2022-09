Auto slaat over de kop en belandt in berm op A2 bij Eindhoven, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Gewonde aangetrof­fen op straat in Eindhoven, politie denkt aan steekpar­tij

EINDHOVEN - In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie een lichtgewonde man aangetroffen op de 2e Bottelroosstraat in Eindhoven. Agenten denken dat het slachtoffer gewond is geraakt bij een steekpartij.

22 september