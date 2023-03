Auto uitgebrand aan Fokkerlaan in Helmond

In gesprek over sociale weerbaar­heid voor kinderen in biblio­theek Waalre

WAALRE - Wanneer kinderen als puber van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, gaan ze een geheel nieuwe levensfase in. Hoe kun je je kind het beste voorbereiden op deze spannende tijd? Je hoort het woensdag 8 maart tijdens Waalre in Gesprek in de bibliotheek aan de Julianalaan 19.