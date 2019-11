Automobilist overleden na ongeval met vrachtwagens op A2, vrachtwagenchauffeur aangehouden

Plinten BV: rolluiken mogen stadsbeeld niet domineren in Eindhoven

10:18 EINDHOVEN - Eindhoven onderzoekt of het mogelijk is pandeigenaren op Strijp-S en in bijvoorbeeld KnoopXL te verplichten zorg te dragen voor een levendige invulling van de 'plint’, de begane grond. Ze zouden daar samen de regie over kunnen nemen, zodat rolluiken het stadsbeeld niet gaan domineren.