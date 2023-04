Badeendjesrace en rikken bij La Sonnerie; Son en Breugel viert Koningsdag weer als vanouds

Hockeyer Mink van der Weerden uit Someren geniet in Duitsland: ‘Weer eens wat anders dan het Amsterdam­se Bos’

In de zomer van 2020 deed oud-hockeyinternational Mink van der Weerden na twaalf seizoenen de deur achter zich dicht bij Oranje-Rood. De Somerenaar koos voor een buitenlands avontuur bij het Duitse Rot-Weiss Köln. ,,Het is heerlijk om in de anonimiteit te spelen.’’