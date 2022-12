‘Bandidos-logo werkt intimiderend’ en dus moeten twee motorrijders volgens officier van justitie straf krijgen

met video Motorrij­der (31) uit Eindhoven overleden na aanrijding met politieau­to

EINDHOVEN - Een motorrijder is dinsdagmiddag rond 12.00 uur overleden bij een aanrijding met een politieauto in Eindhoven. De agenten waren op dat moment onderweg naar een spoedmelding. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Eindhoven.

