Barkeepers uit vroeger tijden maken come-back tijdens jubileumfeest van café Wilhelmina

Meer dan honderd barkeepers uitgenodigd

Volgens mede-uitbater Koos Cornelissen zijn meer dan honderd voormalige barkeepers uitgenodigd. Ook Wilhelmina-legende Hans Neutkens is present. Hij was de zakenpartner van Will Klappe, de aartsvader van het café. Klappe opende de zaak op 1 september 1971. In het pand was voorheen een behangwinkel gevestigd. Samen met compagnon Frank van den Nieuwenhof nam Cornelissen het etablissement in 2003 over.