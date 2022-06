Bavaria wil af van licentiedeal met Russische brouwer

De brouwer uit Lieshout laat weten inmiddels in gesprek te zijn met de Russen over het opzeggen van dat contract. Grote brouwers als AB InBev, Heineken en Carlsberg maakten eerder bekend de Russische markt te verlaten.

Voor Swinkels ligt de situatie anders. De brouwer heeft geen eigen brouwerij in het land en dus ook geen personeel. Daarmee is formeel een terugtrekking uit het land niet aan de orde, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door Omroep Brabant.

‘Licentiepartner niet op sanctielijst’

‘De invasie van het Russische regime in Oekraïne hebben we vanaf het eerste moment sterk veroordeeld. Het is voor ons echter een groot dilemma hoe om te gaan met onze licentiepartner aangezien we een lange historie delen met elkaar. Ze hebben geen enkele link met het Russische regime en staan niet op de sanctielijst. Desalniettemin hebben we aangegeven het licentiecontract te willen opzeggen. Daarover zijn we met elkaar in gesprek', aldus de verklaring van Swinkels.

Quote Omdat het bedrijf niet op de sanctie­lijst staat kunnen we het contract juridisch niet zomaar verbreken Woordvoerster Bavaria

De overeenkomst met Moscow Brewing Company gaf die Russische brouwer het recht om onder de naam Bavaria pils te brouwen. De deal werd tot nu toe door Swinkels gerespecteerd, wat het bedrijf ook op kritiek kwam te staan. De brouwer zou zich volgens critici actiever moeten inspannen om ervoor te zorgen dat zijn bier niet meer in Rusland te koop zou zijn.

Maar zo eenvoudig is het niet, laat een woordvoerster van de Lieshoutse brouwer weten: ,,Omdat het bedrijf niet op de sanctielijst staat kunnen we het contract juridisch niet zomaar verbreken. We zijn al langer met het bedrijf in overleg om te kijken of we de overeenkomst toch kunnen stopzetten.” Op welke termijn de productie van Bavaria pils door de licentiehouder wordt stopgezet, is nog niet bekend.

Quote We houden ons aan het sanctiebe­leid van de EU en dragen via diverse donaties bij aan de hulp voor Oekraïense vluchtelin­gen en het Oekraïense volk Swinkels Family Brewers

Het Brabantse bedrijf legde na de Russische inval in Oekraïne al wel tot nader order de leveringen aan Rusland stil. Ook de financiële transacties met het land gingen op de schop.

‘We houden ons aan het sanctiebeleid van de EU en dragen via diverse donaties bij aan de hulp voor Oekraïense vluchtelingen en het Oekraïense volk. Ook hebben we inmiddels werk kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen in ons bedrijf’, stelt Swinkels in de verklaring.