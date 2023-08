Bedrijfspand in Eindhoven jaar op slot na vondst amfetaminepasta

Litouwer rijdt achttien uur om bij rechtszaak in Eindhoven te zijn en houdt het niet droog

EINDHOVEN - Achttien uur had hij op de weg gezeten om maandagmorgen in Eindhoven te zijn. Op tijd zat hij in de rechtszaal vanwege de gestolen auto die hij had gekocht. In de zaal hield de 26-jarige Litouwer het niet droog.