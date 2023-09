Bendeleden die Eindhovenaar mishandelden en garage in Best in brand staken, hangt 7 jaar cel boven het hoofd: ‘Die man is zeker stuk’

INTERVIEW Earnest Stewart geeft volledige uitleg over de transferpe­ri­o­de van PSV: ‘Wij nemen zeker geen grote risico's’

Voetbalbaas Earnest Stewart van PSV had het deze week nog ongekend druk met het afronden van een aantal transfers bij zijn club. Hij geeft uitleg over alle aan- en verkopen van PSV in de afgelopen zomer. ,,Ik herken me totaal niet in het beeld dat wij grote risico’s nemen.”