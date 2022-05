Bente van der Zijden (18) doet examen op het vwo: ‘Ik ben steeds minder voor school gaan doen’

274 struikel­ste­nen met allemaal een indrukwek­kend verhaal: laatste oorlogsmo­nu­ment­jes in Eindhoven worden geplaatst

EINDHOVEN - Dertien jaar na de plaatsing van de eerste struikelstenen in Eindhoven worden donderdag 19 mei de (voorlopig) laatste twee van in totaal 274 geplaatst in de Lavendellaan. Een blijvende herinnering aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

18 mei