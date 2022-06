Beperkte ruimte voor woningen op groen landgoed Eikenburg in Eindhoven, zegt eigenaar Trudo

update Onrust door bericht over man die kinderen bij basisscho­len in Eindhoven benadert

EINDHOVEN - Een bericht over een man die kinderen na schooltijd benadert om mee te gaan heeft dinsdag en woensdag veel onrust veroorzaakt in Eindhoven. Scholen hebben het bericht naar elkaar verstuurd en weer doorgestuurd naar ouders waardoor een grote kettingreactie is ontstaan. ,,Dat is niet handig en dan druk ik me nog voorzichtig uit”, reageert een politiewoordvoerder.

