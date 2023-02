Best wil regeling voor verenigingen vanwege gestegen energieprijzen; waterpoloclub trekt aan de bel

We onderzoe­ken ook hoe we met duurzaam­heid aan de slag gaan. Op deze manier willen we in de toekomst problemen met de energiere­ke­ning voorkomen

De Brabantse Dolfijnen zat vorige week om de tafel met wethouder Rik Dijkhoff om over de situatie te praten. Het college van burgemeester en wethouders werkt momenteel aan een regeling, die verlichting moet bieden. ,,Dit geldt overigens voor alle verenigingen in Best wat betreft een compensatie in de gestegen energiekosten”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Daarnaast onderzoeken we hoe we met duurzaamheid aan de slag gaan. Op deze manier willen we in de toekomst problemen met de energierekening voorkomen.”