Bestenaar (50) ontkent ontucht met destijds minderjarige stiefdochter, OM eist zes maanden cel

Eerste dansvoor­stel­ling over vrouwelij­ke ‘genotsor­ga­nen’ van start in Eindhoven

EINDHOVEN - De vulva verdient meer aandacht, vindt theatermaker Cecilia Moisio, want zelfs anno 2022 weten we te weinig van haar ware aard. Op vrijdag 25 november trapt ze de theatertour van haar dansvoorstelling ‘Pink Portal’ af in Pand P in Eindhoven.

22 november