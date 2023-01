Bestse buurt en ontwikkelaar opnieuw in gesprek over ‘massaliteit’ van nieuwbouwplan De Boomgaard

Van potgrond tot isolatie-ad­vies: Gel­drop-Mier­lo zet alle duurzame regelingen op een rijtje

GELDROP-MIERLO - Er komt in Geldrop-Mierlo nog een duurzaamheidsregeling, waarbij huiseigenaren via de gemeente advies én een lening kunnen krijgen. Deze regeling gaat over het isoleren van het huis. En er komt een website, geldropmierloduurzaam.nl, waarop al dit soort regelingen in een logisch verband te vinden zijn.

24 januari