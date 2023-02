Bestse Pien (12) schittert in toneelstuk Hendrik Groen: ‘Het is emotioneel, maar ook grappig’

BEST - Pien Mulder speelt maar liefst 21 voorstellingen in het toneelstuk Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep . Ze leert veel van de oudere acteurs en ook over dementie. Want daar krijgt Hendrik mee te maken.

Pien Mulder speelt de rol van Frida, het niet-officiële kleinkind van Hendrik Groen. Ze is nu 12 jaar oud, maar was er al qua optreden al vroeg bij. ,,Toen ik zes jaar was, zat ik al bij een musicalgroep in Best. Ik heb het altijd geweldig gevonden om toneel en musicals te doen. Inmiddels zit ik in de brugklas van het Valuascollege in Venlo. Daar worden musicallessen gegeven tussen de ‘gewone’ lessen door en er wordt ingespeeld op leerlingen zoals ik, die echt de theaterwereld in willen gaan. Ze zijn heel flexibel als je daarvoor eens tussendoor weg moet of zo.”

Twee uur reistijd

Ze moet er wel elke dag voor op en neer met de trein, maar die twee uur reistijd heeft ze er graag voor over. Want het geeft haar de kans om te doen wat ze het liefst wil: optreden. ,,Ik zit al vier jaar bij het Brabants Muziek Theater. Elk jaar doen we iets nieuws. Daar moet je natuurlijk wel steeds weer auditie voor doen. En o ja, en Spottheater natuurlijk, met The Sound of Music.”

Hoe is het om auditie te doen? ,,Nou, best spannend natuurlijk. Je moet je goed voorbereiden. Maar ook al ben je zenuwachtig, als iedereen zich eenmaal heeft voorgesteld is dat zo over. Ik moest voor Hendrik Groen twee scènes opvoeren en dan vragen ze of je bijvoorbeeld een keer zus wilt doen, of juist zo. Ik denk dat er zo’n tien meisjes auditie deden, maar helemaal zeker weet ik dat niet. Ik ben er trots op dat ik de rol heb gekregen.”

Quote Ik vond het zeker in het begin heel emotioneel, want ik wist eigenlijk helemaal niks van dementie Pien Mulder (12)

Er bleven uiteindelijk vier meisjes over die bij toerbeurt de rol van Frida op zich nemen, want volgens de arbeidswet mogen ze maar beperkt optreden: 24 keer per jaar. Het is voor het eerst dat Pien in een landelijke productie speelt. Daar hoorde natuurlijk een officiële première bij. ,,Op de groene loper. Vanwege Hendrik GROEN!” lacht ze. ,,Ik had speciaal een groene glitterjurk gekocht en natuurlijk hakken aan en mijn haar en make-up gedaan. Het was erg leuk en de voorstelling kreeg goede kritieken.”

Veel geleerd

In het toneelstuk wordt Pien geconfronteerd met het feit dat bonus-opa Hendrik dementie krijgt. ,,Ik vond het zeker in het begin heel emotioneel, want ik wist eigenlijk helemaal niks van dementie. En nu zag ik dus wat het met iemand doet, ook al is het dan gespeeld. Daar heb ik veel van geleerd. Ik kijk er nu heel anders tegenaan. Maar er zijn ook grappige momenten in de voorstelling hoor. Er wordt vaak gelachen in de zaal.”

Quote Pia Douwes is echt mijn grote voorbeeld Pien Mulder (12)

Twee scènes vindt Pien het leukst: ,,Eentje die heel ingewikkeld is, want dan loopt alles in Hendriks hoofd door elkaar en lopen er dus ook allerlei verschillende scènes door elkaar. Dat was best moeilijk in het begin om te spelen. Maar nu niet meer. En die andere vind ik fijn omdat ik dan heel lang op het podium mag staan, op de bank mag springen en schreeuwen en gillen.”

Musicalster worden, dat wil Pien graag. ,,Pia Douwes is echt mijn grote voorbeeld. En als ik mag kiezen, ga ik de hoofdrol spelen in Belle en het Beest. Dat lijkt me geweldig!”

De voorstelling speelt 28 maart in het Parktheater te Eindhoven.