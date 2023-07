Bestuurder bestelbus die agent aanviel zit nog vast, betrokken bijrijder meldt zich bij politie

Column Dankbaar en gelouterd onderging ik de dienst, want het was en bleef toch goed geprobeerd

Het had meer dan een jaar geduurd, maar ik zat weer eens in de kerk. Vroeg en nog redelijk vooraan ook. In mijn rug klonk af en toe het piepende geluid van de hoge deur waardoor je naar binnen kon. Af en toe inderdaad.