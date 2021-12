Bestuurder uit auto geslingerd bij ongeval op de A50 in Brabant, traumaheli landt op snelweg

V&D in Eindhoven is onherken­baar veranderd na verbouwing tot winkels en kantoren

EINDHOVEN - De verbouwde V&D in hartje Eindhoven is bijna klaar; het voormalige warenhuis is onherkenbaar veranderd. In de kelder wijst een van de bouwers tijdens een rondleiding de plek aan waar de roltrappen zaten. Daar kwam je dus naar beneden, voor kerstballen, de Kampeermarkt of de Schoolcampus. Straks staan hier de fietsen van winkel- en kantoorpersoneel.

22 december