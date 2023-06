Bestuurder wordt onwel en raakt vijf auto's in Helmond

PSV overweegt terugkeer Wijnaldum ook deze zomer

Nu trainer Peter Bosz bij PSV is benoemd, wordt de club aan tal van namen gekoppeld die de selectie kunnen versterken. Een van de opties voor komende zomer kan opnieuw Georginio Wijnaldum worden, die zijn carrière misschien weer in Nederland voortzet. Dat PSV wederom gaat bekijken of hij bij Paris Saint-Germain kan vertrekken, is geen verrassing. Concreet is de situatie volgens betrokkenen overigens nog niet.