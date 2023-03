Bestuurslid Helmond Sport op 48-jarige leeftijd overleden

Weinig animo voor schoolmaal­tij­den in Zuid­oost-Bra­bant: ‘Maar we hebben wél een boterham­men­bar’

EINDHOVEN/HELMOND - Weinig scholen in Zuidoost-Brabant lijken tot nog toe warm te lopen voor het aanbieden van een gratis ontbijtje of lunch aan kinderen uit arme gezinnen; de door het Rijk gefinancierde schoolmaaltijd. ,,Pubers gaan niet in een hoekje met armoedzaaiers zitten.”