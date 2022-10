Betalen met onderhuidse chip: je kunt 'm in Eindhoven laten plaatsen

Uitstel megaplan Fellenoord in Eindhoven veroor­zaakt hogere kosten: 2,8 miljoen euro extra nodig

EINDHOVEN - Aarzelingen in de Eindhovense politiek over het megaplan voor de metamorfose van de Fellenoord hebben geleid tot een flinke stijging van de voorbereidingskosten. In totaal komen de kosten voorlopig uit op bijna 3,5 miljoen euro.

15 oktober