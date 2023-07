Beuken in de straat Beuk in Mierlo worden gekapt; overleg om er voorlopig zeven te sparen

MIERLO - Dat er 14 beuken aan Beuk in Mierlo gaan verdwijnen, staat vast. Na het bezwaar van een bewoner gaat de gemeente met hem in overleg om de helft van de bomen nog even te laten staan.