Bevalling nadert maar huis ontbreekt nog voor Nikita uit Eindhoven

Directeur GGD Brabant Zuidoost over maximale testcapaci­teit: ‘Ik heb het niet scherp’

6:30 EINDHOVEN - GGD Brabant Zuidoost adviseert de Veiligheidsregio en burgemeesters over coronamaatregelen, maar zelfs directeur Ellis Jeurissen weet niet hoe groot de maximaal haalbare testcapaciteit is. Waarom duurt het dagen voordat je je kunt laten testen op het virus? Zijn er onvoldoende testsets? ,,Ik heb het niet scherp”, aldus Jeurissen. ,,Zijn de Nederlandse mogelijkheden uitgeput? Dat is mijn hoofdvraag.”