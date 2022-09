Bewoners Eikenburg in Eindhoven zijn tegen nieuwe weg door bos én tegen parkeerplaatsen in het groen

ZOMERSERIE IJssalon Bastani in Eindhoven: ‘Alles wat je kunt eten, daar kunnen wij ijs van maken’

EINDHOVEN - IJssalon Bastani midden in de stad is voor velen de plek om een lekker ijsje te kopen. Wilbert Palm is eigenaar van ijssalon Bastani, ooit deed hij de opleiding patisserie en was ijs maken eigenlijk een hobby. Toen hij de gelegenheid kreeg om in 1998 ijssalon Bastani over te nemen van de toenmalige Iraanse eigenaar was dat een bewuste keuze.

