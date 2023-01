Bewoners flats Urkhovenseweg in Eindhoven kijken niet op van autobranden: ‘Gaat allemaal niet zo soepel hier’

met video Tien auto's in brand bij flatgebouw Eindhoven, jerrycan gevonden op parkeer­plaats

EINDHOVEN - Tien auto's zijn in de nacht van zondag op maandag beschadigd geraakt op een parkeerplaats voor een flat in Eindhoven. De brandweer meldt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. Ook de politie gaat daar momenteel van uit. Op de parkeerplaats is een jerrycan gevonden.

