Bewoners Loostraat vechten voor behoud populieren: ‘Die bomen waren vorig jaar nog kerngezond’

‘Vakantie­ge­voel’ in je rijtjeswo­ning: in Eindhovens zelfbouw­pro­ject bouwde ieder zijn eigen droomhuis

EINDHOVEN - De een rept van een ‘vakantiegevoel’ als de zon schijnt en buren genieten in de gezamenlijke binnentuin in wording. Voor een ander doet het denken aan kamperen. Want de (bijna) bewoners van de dertien woningen van collectief particulier opdrachtgeverschap La Linea in Philipsdorp in Eindhoven zijn nog druk aan het werk achter de gevel.