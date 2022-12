Bewoners Strijpsestraat Eindhoven blijven zich verzetten tegen komst 21 studentenstudio’s

Ziekenhuis gaat niet meer iedereen helpen: ‘Dit is geen supermarkt waar iedereen iets kan kopen’

De zorgcrisis is in een volgende fase beland. Snurken? Rugpijn? Darmklachten of gewrichtspijn? Het ziekenhuis gaat u niet altijd meer helpen. Huisartsen en de specialisten trekken een grens. ,,Het moet medisch noodzakelijk zijn en anders niet.”

19 december