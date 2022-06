Bezorgautootje PicNic in brand in Eindhoven, loods van bedrijf vol rook

Bestuur­ster (56) uit Eindhoven rijdt 61 kilometer te hard op A2, mét telefoon in haar hand

EINDHOVEN - Een 56-jarige automobiliste uit Eindhoven heeft zaterdagmiddag haar rijbewijs in moeten leveren omdat ze met een aanhanger 151 kilometer per uur over de A2 reed. Met de aanhangwagen mocht ze maximaal 90 kilometer per uur rijden.

4 juni