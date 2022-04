Bezorger van apotheek raakt kratten met ‘risicovolle’ medicijnen kwijt in Eindhoven

Girmay uit Eindhoven in actie voor kinderen in ‘zijn’ Ethiopië, waar uithonge­ring een oorlogswa­pen is

EINDHOVEN - De een komt uit Eritrea, de ander uit Ethiopië. Goitom en Girmay wonen nu beiden in Brabant maar hebben zorgen over de rampzalige oorlog die woedt in Ethiopië. Ze maken zich hard voor de kinderen die er verhongeren.

21 april